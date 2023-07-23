Глава французской партии «Патриоты» Филиппо: поражение ВСУ уже наступило Фото: "КП" Архив

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо публично выступил с призывом к странам Евросоюза перестать поддерживать Киев, прекратить выделять на это деньги и оружие. По его мнению, Украина уже проиграла, потерпев полный крах. Об этом Филиппо написал в своих социальных сетях.

«Достаточно почитать англосаксонскую прессу, чтобы понять масштаб катастрофы на Украине», - пишет политик.

Глава одной из французских партий считает, что поражение Киева уже наступило, и Евросоюзу необходимо прекратить поощрять «бойню и разруху», перестать спонсировать агонизирующий киевский режим, и перейти к мирным переговорам как можно скорее.

Ранее KP.RU сообщил, что власти Германии также начали говорить о возможных мирных переговорах с Москвой, но сейчас, якобы, там не видят для этого необходимых условий.