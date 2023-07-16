В Германии заговорили о мирных переговорах с Путиным

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок Фото: REUTERS

Берлин готов к мирным переговорам с Москвой, однако не видит для этого необходимых условий. Такое заявление сделала глава Министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в интервью Welt.

"Мне бы хотелось, чтобы у нас была возможность вести переговоры. Но сейчас речь идет не о желаемом, а о необходимости смотреть в глаза реальности", - сказала немецкий политик, отметив, что "ежедневно" ведет переговоры о урегулировании украинского конфликта.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что любой конфликт рано или поздно заканчивается переговорами, однако в нынешней ситуации условия для них еще не созрели.

Также сайт KP.RU писал, премьер-министр Баварии Маркус Зёдер призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца "остановить Бербок" за ее грубые слова в адрес России.