Сфотографировавшиеся с Путиным в Кронштадте девочки поделились впечатлениями , фото: предоставлено "КП"

Во время прогулки в Кронштадте жительница Санкт-Петербурга Оксана, вместе с дочками Вероникой и Сашей, неожиданно оказалась рядом с местом, где президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко общались и фотографировались с жителями. Об этом сообщил «КП-Петербург».

Семья решила поинтересоваться, можно ли сфотографироваться с президентом России, и Путин не стал отказывать. Памятные снимки удалось получить быстро, дети были в восторге, как рассказала их мама.

«Дочки счастливы! Не знаю, мечтали ли они о встрече с президентом России или нет, но я за детей рада. Все произошло очень быстро и неожиданно, мы оказались там случайно!», - говорит Оксана.

Как рассказала 12-летняя Вероника, после съёмки она пожалела, что растерялась и не смогла спросить у главы государства, тяжело ли быть президентом. Однако даже так девочка осталась очень довольна.

Ранее KP.RU сообщил, что с Путиным также сфотографировались молодожёны, которые венчались неподалёку, в Кронштадте.