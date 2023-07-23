Умер Эдуард Лабковский, один из первых исполнителей песни «День Победы»

Лабковский первым исполнил песню "День Победы" Фото: Кадр видео

Народный артист РСФСР и один из первых исполнителей песни «День Победы» Эдуард Лабковский скончался 22 июля 2023 года, на 85-ом году жизни. Об этом сообщили в официальных социальных сетях Ансамбля Александрова Минобороны России.

«Вчера, 22 июля, на 85-м году жизни ушёл из жизни народный артист России Эдуард Максович Лабковский, солист Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова и Центрального пограничного ансамбля ФСБ России, первый исполнитель песни «День Победы», - говорится в публикации.

О дате прощания и похорон артиста будет сообщено отдельно. Напомним, что Лабковский был исполнителем таких знаменитых в России песен как: «День Победы», «Песня десантников», «Наша служба и опасна и трудна».

Ранее KP.RU сообщил, что в возрасте 82 лет скончался Василий Портнов, советско-российско-израильский актёр.