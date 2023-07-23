Экс-глава Минобороны Греции: потушить лесные пожары поможет только Россия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший министр обороны Греции Панос Камменос, комментируя ситуацию с лесными пожарами в своей стране, заявил о том, что без помощи России им никак не справиться. Только у Москвы есть самолёты, способные справиться с такими мощными пожарами. Об этом он написал в своих социальных сетях.

«Без "Бериева" ничего не получается. Давайте склоним голову и попросим сейчас помощи. Нам дадут…», - пишет Камменос.

Напомним, «Бериев-200», он же «Бе-200», это самолёт-амфибия, способный собирать воду в полёте прямо из водоёмов, и обрушивать её в больших количествах на пожары. В 2021 году эти самолёты активно применялись для тушения возгораний в Греции, и тогда все восхваляли помощь российских пилотов.

Ранее KP.RU сообщил, что рассказывает россиянка Виктория, отдыхающая в Греции, о вспыхнувших там могучих пожарах и их последствиях.