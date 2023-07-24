В Измаиле Одесской области прогремели мощные взрывы Фото: REUTERS

В городе Измаил Одесской области произошли мощные взрывы, об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

«Сообщают о мощных взрывах в городе Измаил», - говорится в сообщении.

Согласно данным онлайн-карты, в Одесской области продолжается воздушная тревога.

Как писал сайт KP.RU, ночью 24 июля в Одесской области прогремело несколько взрывов. Согласно данным онлайн-карты, в Одесской области объявлена воздушная тревога.

Кроме того, в городе Сумы прогремела серия взрывов. Отмечалось, что в Сумской области объявлялась воздушная тревога.

Напомним, ночью 23 июля в Одессе прогремела серия взрывов. Владимир Рогов сообщал, что незадолго до этого не менее 4 ракетоносцев Ту-22М3 ВКС России подошли к зоне пусков, а затем были зафиксированы пуски крылатых ракет «Калибр» и сверхзвуковых противокорабельных ракет «Оникс».

Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.