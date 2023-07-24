Дептранс: В Москве перекрыто движение по Комсомольскому проспекту в сторону области Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Движение по Комсомольскому проспекту от центра Москвы в сторону Московской области было перекрыто в понедельник, 24 июля. Об этом заявила в столичном Дептрансе.

«Движение по Комсомольскому проспекту от дома 18 в сторону области перекрыто. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», - сказано в заявление, которое было опубликовано в Telefram-канале ведомства.

Кроме того, было перекрыто движение и по проспекту Лихачева в Москве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об ударах дронов по двум нежилым зданиям в российской столице, отметив, что атака была совершена сегодня, в 4 часа утра в понедельник, 24 июля.