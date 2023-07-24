В Москве пресекли попытку атаки украинских беспилотников Фото: REUTERS

Ранним утром 24 июля 2023 года два украинских беспилотника предприняли попытку атаки на объекты в Москве. Сайт KP.RU собрал все последние новости о попытке атаки.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ПОПЫТКЕ АТАКИ БПЛА НА МОСКВУ 24 ИЮЛЯ 2023

Беспилотник попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева в российской столице. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Чуть позже мэр Москвы Сергей Собянин написал об ударах БПЛА в своем Telegram-канале: "Сегодня около четырёх часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьёзных разрушений и пострадавших нет". Глава города отметил, что экстренные службы работают на месте происшествия.

По информации Министерства обороны России, утром 24 июля 2023 была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку двумя беспилотниками по объектам на территории Москвы. Военное ведомство сообщает, что средства радиоэлектронной борьбы подавили два украинских БПЛА. В результате попытки атаки никто не пострадал.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О ПОПЫТКЕ АТАКИ БЕСПИЛОТНИКОВ НА МОСКВУ 24 ИЮЛЯ 2023

Дептранс столицы сообщил, что движение по проспекту Лихачева в Москве временно перекрыто, пишет РИА Новости.