Минобороны Польши заявило о создании саперного батальона в Сувалкском коридоре

Минобороны Польши заявило о создании сепаратного батальона в Сувалкском коридоре Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Варшава создаст саперный батальон, который разместят в городе Августов в Сувалском коридоре, расположенный между Белоруссией и Калининградской областью России. Такое заявление сделал министр обороны Польши Мариуш Блащак.

«В Августове скоро будет создан саперный батальон. Это еще одна военная часть, которую мы строим с нуля, и, уверяю вас, не последняя», - написал глава военного ведомства на своей странице в Twitter.

Блащак назвал польских военных лучшей гарантией безопасности республики, пообещав также вскоре объявить о новых инвестициях в оборону страны.

Напомним, ранее Польша перебрасывала около тысячи своих солдат и 200 единиц техники к белорусской границе. Как писал сайт KP.RU, пресс-служба Генерального командования республики заявляла, что целью такого учебного присутствия военных будет демонстрация воли.