Школьник госпитализирован после попадания молнии в баню в Иркутской области

Школьник госпитализирован после попадания молнии в баню в Нижнеудинске Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Четвероклассник был экстренно доставлен в больницу в городе Нижнеудинске Иркутской области из-за ожогов, которые он получил в результате удара молнии, попавшей в баню. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области

Как уточняется, все произошло в воскресенье, 23 июля, в Нижнеудинске. В момент удара молнии мальчик находился внутри. Услышав громкий хлопок, старший брат пострадавшего вошел внутрь, обнаружив там травмированного ребенка.

«По данному факту полицейскими во взаимодействии с сотрудниками прокуратуры проводится всесторонняя проверка», - сказано в сообщении ведомства, где также говорится о том, что версия с молнией проверяется.

Напомним, 13 июля этого года в Новосибирской области мальчик-пастух умер от удара молнией. Как писал сайт KP.RU, мальчик тогда в шалаше, в который и ударила молния.