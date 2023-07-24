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НовостиПроисшествия24 июля 2023 5:23

Захарова назвала актом международного терроризма атаку дронов на Москву

Утром в понедельник Украина попыталась ударить по столице несколькими беспилотниками, стредства РЭБ подавили дроны
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Захарова назвала актом международного терроризма атаку дронов на Москву

Захарова назвала актом международного терроризма атаку дронов на Москву

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Атака украинских беспилотных летательных аппаратов на Москву в понедельник, 24 июля, стала актом международного терроризма, считает официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Акт международного терроризма», – заявила она телеканалу RTVI, комментируя атаку на дронов на российскую столицу.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин заявил об ударах беспилотников по двум нежилым зданиям в столице, уточнив, что атака была совершена в 4:00 в понедельник, 24 июля. По информации Министерства обороны России, Украина попыталась совершить террористическую атаку двумя беспилотниками по объектам на территории столицы, однако средства радиоэлектронной борьбы подавили БПЛА. В результате попытки атаки никто не пострадал.

Департамент транспорта Москвы сообщал о перекрытии движения по Комсомольскому проспекту от центра города в сторону области, сейчас движение полностью восстановлено.