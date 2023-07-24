Захарова назвала актом международного терроризма атаку дронов на Москву Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Атака украинских беспилотных летательных аппаратов на Москву в понедельник, 24 июля, стала актом международного терроризма, считает официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Акт международного терроризма», – заявила она телеканалу RTVI, комментируя атаку на дронов на российскую столицу.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин заявил об ударах беспилотников по двум нежилым зданиям в столице, уточнив, что атака была совершена в 4:00 в понедельник, 24 июля. По информации Министерства обороны России, Украина попыталась совершить террористическую атаку двумя беспилотниками по объектам на территории столицы, однако средства радиоэлектронной борьбы подавили БПЛА. В результате попытки атаки никто не пострадал.

Департамент транспорта Москвы сообщал о перекрытии движения по Комсомольскому проспекту от центра города в сторону области, сейчас движение полностью восстановлено.