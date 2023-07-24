«Настолько туп»: Трамп упрекнул Байдена в раскрытии секрета США

Трамп упрекнул Байдена в раскрытии секрета США Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал действующего американского лидера Джо Байдена, который ранее признался в нехватке артиллерийских боеприпасов у Пентагона.

Ранее Байден заявил, что поставки Киеву кассетных боеприпасов станет временной мерой на период, пока страны Запада не нарастят выпуск обычных снарядов.

Трамп назвал текущую ситуацию «самым опасным временем» в истории США, указав на риски использования ядерного оружия. «И у нас человек, который не понимает, что делает. Человек, который встал и сказал всему миру, что у нас нет боеприпасов», - отметил экс-глава Белого дома в интервью Fox News.

Как заявлял Трамп, в конце его президентства военные склады Пентагона были «забиты до краев».

«Мы все это отдали. Если ты все это раздал – это ужасно … Как можно быть настолько тупым, чтобы говорить такое?», - отметил бывший американский лидер.