В Крыму эвакуируют жителей сел Джанкойского района из-за атаки беспилотников Фото: Telegram-канале Сергея Аксенова

Жители сел, расположенных в радиусе пяти километров от места атаки украинских беспилотников в Джанкойском районе Крыма, будут эвакуированы в пункты временного размещения, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Принято решение об эвакуации населения близлежащих сел в радиусе пяти километров от места ЧП в Джанкойском районе в пункты временного размещения», – написал он в своем Telegram-канале.

По словам главы Крыма, в результате атаки БПЛА на Крыма никто не пострадал. В настоящее время в целях безопасности приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе «Джанкой – Симферополь», сообщил Аксенов.

Напомним, в понедельник, 24 июля, Крым атаковали беспилотники Вооруженных сил Украины, попав в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы были сбиты и подавлены 11 дронов, обломками БПЛА был поврежден частный дом в Кировском районе.