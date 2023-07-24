В Джанкойском районе Крыма возобновлено железнодорожное движение Фото: Юлия МАРКИНА

Железнодорожное движение в Джанкойском районе Крыма возобновлено, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Возобновлено железнодорожное движение в Джанкойском районе, которое было ранее приостановлено в целях безопасности», – написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, в настощее время также возобновлено движение по трассе Джанкой – Симферополь.

Тем временем, власти Крыма приняли решение эвакуировать жителей сел, расположенных в радиусе пяти километров от места атаки украинских беспилотников в Джанкойском районе.

Как писал сайт KP.RU, в понедельник, 24 июля, Крым атаковали беспилотники Вооруженных сил Украины, попав в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы были сбиты и подавлены 11 дронов, обломками БПЛА был поврежден частный дом в Кировском районе.