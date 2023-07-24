ФСБ: в следовавшем в Ростов судне для перевозки зерна найдены следы взрывчатки

Следы взрывчатки были обнаружены на борту сухогруза, который направлялся из Турции в Ростов-на-Дону за зерном. Об этом в понедельник, 24 июля, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Уточняется также, что в мае текущего года это судно было в украинском порту Килия.

«В трюме иностранного сухогруза, следовавшего из Турции в порт Ростова-на-Дону для погрузки зерновых культур, обнаружены следы взрывчатых веществ - динитротолуола и тетрила», - приводит ТАСС заявление, сделанное в ведомстве.

Спецслужбы выяснили, что в конце мая этого года сухогруз был в украинском порту Килия, а в июле остановился в турецком порту Тузла, где провели смену судовой команды, которая состояла из 12 украинских граждан.

«Указанные обстоятельства могут свидетельствовать о возможности использования иностранного гражданского судна для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины», - отмечено в сообщении.

Ранее в Кремле заявили, что зона зерновой сделки используется Украиной в боевых целях.