Украина пыталась атаковать объекты в Крыму 17 дронами

Фото: Виталий Невар/ТАСС

Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на понедельник, 24 июля, была пресечена попытка Киева осуществить террористическую атаку 17 беспилотниками по объектам, расположенным на территории Крыма.

«В течение ночи 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку семнадцатью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале военного ведомства.

Как уточняется, четырнадцать украинских беспилотников подавили, используя средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а одиннадцать из этих дронов потерпели крушение в акватории Черного моря, три другие - упали на территории полуострова. Еще три БПЛА уничтожены системой противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее глава региона Сергей Аксенов заявил, что в Крыму эвакуируют жителей сел Джанкойского района из-за атаки дронов.