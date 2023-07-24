Аксенов: движения по трассе Джанкой - Симферополь восстановлено Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Движение по трассе Джанкой - Симферополь в Крыму было полностью восстановлено после атаки беспилотников на полуостров. Такое заявление в понедельник, 24 июля, сделал глава региона Сергей Аксенов.

Глава Крыма уточнил, что соответствующие решение было принято после обследования специалистами Министерства обороны РФ, МЧС и дорожных служб трассы на полуострове.

«После обследования специалистами принято решение возобновить ранее приостановленное движение по автомобильной трассе Джанкой – Симферополь», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона.

Ранее Министерство обороны РФ заявило, что в ночь на понедельник, 24 июля, украинские войска пытались осуществить террористическую атаку 17 дронами по объектам, расположенным на территории Крыма. В военном ведомстве отметили, что эта попытка была пресечена.