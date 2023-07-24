Сальдо рассказал о потерях ВСУ в Херсонской области Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в период с 1 по 23 июля текущего потеряли в Херсонской области до 880 человек, свыше 30 лодок, а также два танка и две реактивных системы залпового огня. Такие данные привел временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Меня часто спрашивают о потерях наших противников, особенно при их попытках переправиться на левый берег Днепра, в связи с чем мы запросили у военных точные сведения», - заявил врио главы региона.

По его словам, согласно данным, которые представили в командования группировки войск «Днепр», с начала этого месяца украинские войска потеряли в Херсонской области свыше 30 лодок, более 30 минометов, шести самоходных и 22 буксируемых гаубицы, два танка и две реактивных системы залпового огня (РСЗО), а также по одному противотанковому ракетному комплексу и командно-штабной машине.

Кроме того, в данном регионе украинская армия потеряла два командных пункта и семь складов.

Напомним, на прошлой неделе, 20 июля, российские войска за сутки пресекли попытку украинской армии форсировать Днепр неподалеку от Антоновки в Херсонской области, уничтожив две украинские лодки.