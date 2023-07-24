Politico: Китай перенаправил основной поток военных поставок из Украины в Россию Фото: REUTERS

Большая часть военного экспорта Китая, которая ранее уходила на Украину, теперь перенаправлена в Россию. Например, Москва закупила для военнослужащих китайские дроны на более чем 100 млн долларов, что в 30 раз превышает поставки для Киева. Об этом пишет издание Politico.

«Китайский экспорт керамики для бронежилетов увеличился на 69 процентов в Россию, до более чем 225 миллионов долларов, а [товарооборот] на Украину сократился на 61 процент, до 5 миллионов долларов», - говорится в публикации.

Напомним, что с самого начала специальной военной операции на Украине товарооборот между Китаем и Россией начал увеличиваться по нарастающей. С января по апрель 2023 года он вырос на 41%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее KP.RU сообщил, что товарооборот между Россией и Китаем вырос на 40,6%, и сейчас составляет почти 115 млрд долларов.