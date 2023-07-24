Трамп призвал Европу выделить Украине еще 100 млрд долларов Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Киев должен получить от европейских стран около 100 млрд долларов, чтобы объем помощи стал сопоставим с тем, что предоставил Вашингтон.

«Во-первых, я бы сказал Европе: вы должны около 100 млрд долларов, вы должны заплатить ... Европа по сравнению с Соединенными Штатами делает очень мало», - заявил экс-глава Белого дома в интервью телеканалу Fox News на вопрос журналиста, решит ли он остановить финансовые потоки, идущие Украине.

Трамп также указал на то, что Европа просто географически ближе к Украине, тогда как США находятся через океан.

«Почему мы потратили 150 млрд долларов, а они - 20 млрд долларов?», - задал он вопрос.

Ранее Трамп снова заявил, что мог бы разрешить украинский в случае своего избрания на пост американского лидера. По его словам, он заявил бы президенту Украины Владимиру Зеленскому: «Хватит, ты должен заключить соглашение».