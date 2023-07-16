Трамп заявил, что он мог бы остановить конфликт на Украине в течение одного дня Фото: REUTERS

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в очередной раз рассказал, что мог бы разрешить ситуацию на Украине в случае своего избрания на пост американского лидера. По его словам, он бы смог остановить конфликт за один день.

«Я бы сказал Зеленскому: «Хватит, ты должен заключить соглашение», - заявил бывший американский лидер в интервью телеканалу Fox News.

По словам Трампа, он находился в очень хороших отношениях как с президентом России Владимиром Путиным, так и с главой Украины Владимиром Зеленским. Поэтому, по мнению бывшего президента США, он бы смог завершить конфликт за один день.

В апреле 2023 года Трамп уже заявлял, что намерен разрешить украинский конфликт в случае победы на президентских выборах в 2024 году.

В свою очередь, ранее Путин отмечал, что Россия не планировала начинать спецоперацию на Украине, однако Запад вынуждает Москву решать конфликт вооруженным путем. Россия хочет остановить конфликт, но продолжают его западные страны, накачивая Киев всеми видами вооружения, подчеркивал российский лидер.