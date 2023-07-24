Twitter сменил логотип Фото: скриншот

Социальная сеть Twitter сменила логотип, заменив изображение голубой птицы, на черно-белый X.

Теперь аватар пользователя Twitter вместо традиционного логотипа с голубой птицей представляет собой крупную букву X.

Как писал сайт KP.RU, днем ранее, в воскресенье, 23 июля, предприниматель и владелец социальной сети Илон Маск заявил о своих намерениях убрать голубую птицу на логотипе Twitter, отметив, что компания постепенно «попрощается» со «всеми птицами».

Тогда же появилось сообщение, что рассматривают знак X. По словам Илона Маска, подобный символ буде воплощением несовершенства человека, которое делает такого человека уникальным.

Напомним, Twitter Inc. был основан в 2006 году. Илон Маск приобрел эту социальную сеть осенью прошлого года. Предприниматель закрыл сделку на сумму в 44 млрд долларов.