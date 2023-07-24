Песков считает, что опасность новых атак на Крымский мост сохраняется Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обнаруженные на украинском судне с зерном следы взрывчатки свидетельствуют о сохранении угроз новых атак на Крымский мост, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Обнаруженные следы взрывчатки говорят о том, что опасность есть. Это требует постоянного уровня повышенной бдительности», – заявил пресс-секретарь президента России в ходе брифинга.

Как отметил Песков, обеспечение безопасности Крымского моста требует самых тщательных мероприятий, и соответствующие органы их выполняют.

Как писал сайт KP.RU, в понедельник, 24 июля, на борту сухогруза, который направлялся из Турции в Ростов-на-Дону за зерном, были обнаружены следы взрывчатки. Спецслужбы выяснили, что в конце мая этого года судно было в украинском порту Килия, а в июле остановилось в турецком порту Тузла, где провели смену судовой команды, которая состояла из 12 украинских граждан. Указанные обстоятельства могут свидетельствовать о возможности использования иностранного судна для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины, отметили в ФСБ.