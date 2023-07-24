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НовостиЭкономика24 июля 2023 11:01

Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля

Операции с цифровым рублём можно будет осуществлять через платформу ЦБ
Сергей КУДРИН
Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля

Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля

Фото: Shutterstock

Президент России Владимир Путин подписал 24 июля 2023 года закон о внедрении в оборот цифрового рубля и запуске платформы для осуществления операций с новым подвидом национальной валюты. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь России начнут выпускать три вида национальной валюты - наличная, безналичная и цифровая. Все они становятся элементами единой экономической системы Российской Федерации.

Закон вступает в силу с 1 августа 2023 года. Совершать операции с цифровым рублём россияне смогут через специальную платформу, оператором который, согласно документу, выступает Банк России.

Ранее KP.RU сообщил, что такое цифровой рубль, зачем он нужен России, как им можно будет пользоваться и многое другое, что может быть полезно узнать о новой форме валюты в стране.