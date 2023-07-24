Минобороны: система ПВО за сутки перехватила ракету HIMARS и 35 беспилотников ВСУ

Российская система ПВО за сутки перехватила одну ракету HIMARS Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны Российской Федерации в своей ежедневной сводке от 24 июля 2023 года сообщило о результатах работы системы противовоздушной обороны (ПВО) в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Так, за сутки российские военные с помощью ПВО перехватили один реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, Вооруженные силы (ВС) России уничтожили 35 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), которые принадлежат Вооруженным силам Украины (ВСУ). Украинские беспилотники были сбиты в населенных пунктах в Донецке и Луганска, а также в Запорожской и Херсонской областях.

Ранее военный эксперт Франк-Штефан Гэди сообщил, что российским военным удалось отключить украинские HIMARS с помощью мощных систем радиоэлектронной борьбы.