Военный аналитик Гэди: Россия отключила украинские HIMARS мощными системами РЭБ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Военный эксперт Франк-Штефан Гэди в интервью изданию War Zone рассказал о том, как российским военнослужащим удалось отключить украинские реактивные системы залпового огня HIMARS. По словам аналитика, это удалось сделать с помощью мощных систем радиоэлектронной борьбы.

«Системы HIMARS приобрели для ВСУ почти мифический статус. Но Россия нашла способ противостоять этим установкам», - признался эксперт в интервью американскому порталу.

Он пояснил, что российские системы радиоэлектронной борьбы оказали влияние на эффективность ракет Вооруженных сил Украины. Таким образом, по его мнению, РЗСО HIMARS пришел конец.

Аналитик считает, что такая же участь ждет и высокоточные дальнобойные системы ATACMS, так как они работают по аналогичному принципу. Об этом США стоит помнить при планировании новых поставок оружия Украине, считает Франк-Штефан Гэди.

Ранее военный эксперт Андрей Кошкин рассказывал, что советский опыт можно по праву считать одним из главных преимуществ нынешних систем радиоэлектронной борьбы в России. Его сейчас успешно используют в конфликте с Украиной.

Президент России Владимир Путин в пятницу, 21 июля, заявил, что результатов у украинского наступления нет. При этом потери ВСУ исчисляются десятками тысяч человек.