Минобороны: российские войска отразили атаки ВСУ на двух направлениях за сутки Фото: Александр КОЦ

Украинские попытки наступления продолжаются, и на этот раз ВСУ пытались прорвать оборону российской армии сразу на двух направлениях за сутки - на Донецком и Краснолиманском. Все поползновения были пресечены, противник отступил, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Так, на Донецком направлении ВСУ атаковали шесть раз подряд, но российские подразделения успешно отразили волны противника. Помимо отражения натиска противника, ВС РФ смогли нанести поражение нескольким подразделениям киевского режима под рядом населённых пунктов. Аналогичная ситуация на Краснолиманском направлении, где ВСУ попытались атаковать за 24 часа пять раз и также были разгромлены.

Общие потери Украины за минувшие сутки на двух направлениях составили: 355 военнослужащих, один танк, четыре БМП, четыре броневика, пять автомобилей, три САУ «Гвоздика», гаубицы Д-20 и Д-30, польская САУ «Krab» и британская гаубица «FH-70».

Также был уничтожен склад с боеприпасами ВСУ под Авдеевкой, а под Новолюбовкой пресечена работа диверсионно-разведывательной группы.

Ранее KP.RU сообщил, что российские системы ПВО за сутки перехватили 35 беспилотников Украины и одну ракету HIMARS.