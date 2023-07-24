ВС России уничтожили склады боеприпасов ВСУ в Харьковской и Херсонской областях Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России уничтожили два склада боеприпасов украинской армии в Херсонской и Харьковской областях, сообщает Министерство обороны РФ.

«На Купянском направлении уничтожен склад боеприпасов 103 бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Крахмальное Харьковской области…В районе населенного пункта Змиевка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов подразделения ВСУ», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Как уточнили в Минобороны РФ, на Купянском направлении российскими войсками были уничтожены до 95 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа и самоходная артиллерийская установка Caesar. Что касается Херсонского направления, то там Вооруженные силы Украины потеряли до 45 человек, два автомобиля и две гаубицы Д-30.

Как писал сайт KP.RU, в конце прошлой недели российские войска уничтожили иностранных наемников ударом по академии во Львове.