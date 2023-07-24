Ученый рассказал о причинах экстремальной жары в мире Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Младший научный сотрудник Института физики атмосферы Китайской академии наук (КАН) Вэй Кэ назвал глобальное потепление причиной экстремальной жары по всему мире.

Вэй Кэ прокомментировал потепление в Синьцзян-Уйгурском автономном районе в Китае до 52,2 градуса Цельсия. «Возникновение экстремально высоких температур в Синьцзяне связано не только с краткосрочной синоптической обстановкой, но и с долгосрочным процессом потепления климата», - приводит РИА Новости заявление ученого.

Как заявил специалист, в данном районе под контролем теплых воздушных масс находятся средний и верхний слои атмосферы. Кроме того, давление оказали и атмосферные вихри, которые отмечены в восточной части Внутренней Монголии и Нинся-Хуэйского автономного района.

«Процессы глобального потепления продолжают развиваться, повышение температуры во внутриконтинентальных районах превышает средние показатели по миру», - заявил он, отметив, что это стало причиной увеличения частоты, а также «интенсивности экстремально высоких температур».

Напомним, средняя температура на всем земном шаре за первую неделю июля этого года трижды обновила исторический максимум, достигнув 17,23 градуса Цельсия. Предыдущий рекорд был зафиксирован в августе 2016 года. Специалист связывали такое изменение с эффектом Эль-Ниньо, когда каждые 2 - 7 лет в центральной и восточной тропической части Тихого океана на поверхности океана повышается температура воды.