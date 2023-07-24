Путин подписал закон о штрафах за невыполнение предписаний об иноагентах Фото: REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал законопроект о штрафах за неустранение нарушений законодательства об иностранных агентах. Текст документа опубликован на сайте правовой информации.

Теперь получившие статус иноагента граждане, которые не выполнили предписание Минюста России в срок, будут оштрафованы до 50 тысяч рублей. Штраф для должностных лиц составит до 100 тысяч, а для юридических - до 300 тысяч рублей.

Изменения будут внесены в Кодекс РФ об административных правонарушениях и вступят в силу спустя 10 дней после его официальной публикации.

Ранее Совет Федерации РФ одобрил закон, который ужесточает надзор за исполнением законодательства об иноагентах в стране. В поправках к закону говорится, что внеплановые проверки будут поджидать не только иноагентов, но и всех лиц, взаимодействующих с ними. Проверка затронет органы публичной власти, физических и должностных лиц, а также организации всех типов.