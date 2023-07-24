Минэнерго изучает создание списка экспортеров бензина для борьбы с серым экспортом Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Министерство энергетики РФ рассматривает составление списка экспортеров бензина в рамках борьбы с серым экспортом. В ведомстве подчеркнули, что Минэнерго продолжит работать над данной проблемой.

“Составление списка экспортеров - это одна из рассматриваемых мер. Минэнерго и дальше будет работать над пресечением схем серого экспорта”, — сообщили журналистам в министерстве.

Ранее издание “Коммерсант” также сообщало, что правительство РФ обсуждает с Минэнерго возможность введения закрытого списка нефтеперерабатывающих заводов, которым будет предоставлено право экспортировать топливо. Таким образом Минэнерго предлагает пресечь серый экспорт бензина, что, по мнению многих экспертов, стало одной из причин рекордного роста оптовых цен на топливо.

Напомним, в конце июля оптовые цены на бензин достигли максимальных значений за всю историю торгов на сырьевой бирже. Стоимость бензина марки АИ 92 превысила 64,5 тысячи рублей за тонну, а цена на тонну АИ 95 почти достигла отметки в 70 тысяч. Сайт KP.RU разобрался, что происходит на рынке топлива, как скачок биржевых цен скажется на конечную стоимость бензина и какая ситуация на заправках может сложиться в течение этого года.