Патрушев призвал двигаться к интернационализации управления интернетом

Патрушев заявил о необходимости движения к интернационализации управления интернетом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев на встрече "Друзей БРИКС" в Йоханнесбурге заявил о необходимости интернализировать управление интернетом в условиях глобального контроля сетью со стороны Соединенных Штатов Америки.

"Через такой монополизм в области регулирования интернет-пространства США продвигают свои неоколониальные притязания на глобальное доминирование", - заявил Патрушев, призвав страны "пятерки" коллективными усилиями двигаться в сторону интернационализации управления глобальной сетью.

Патрушев также заявил, что американцы используют свои ресурсы в контролируемом им интернете для стимулирования протестной деятельности в недемократичных, по их мнению, странах мира.

Ранее KP.RU писал о планах Роскомнадзора использовать искусственный интеллект (ИИ) для борьбы с дезинформацией в информационном поле в интернете. Реализовать подобный проект планируется через 3-5 лет.