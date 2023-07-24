Испания передала Киеву ещё четыре танка Leopard 2A4 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новая партия оружия и бронетехники для киевского режима передана Испанией, и должна прибыть на Украину в начале августа. В списке, помимо всего прочего, четыре танка Leopard 2A4. Об этом сообщили в пресс-службе испанского Министерства обороны.

«24 июля из порта Сантандера вышло судно с военными и гуманитарными материалами, предназначенными для Украины», - говорится в публикации.

Также в пресс-релизе королевства приводится перечень того, что отгрузили из Испании на корабль, который следует к побережью Украины. Например, помимо четырёх танков, на судне находятся десять бронетранспортёров, десять грузовиков, несколько автомобилей скорой медицинской помощи и боеприпасы разного калибра и типа.

Ранее KP.RU сообщил, что МИД России назвал поставки оружия Киеву из Европы прямым доказательством вовлечённости ЕС в конфликт.