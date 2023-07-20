Захарова: поставки оружия Киеву доказывают вовлеченность ЕС в конфликт

Захарова: поставки дальнобойного оружия Киеву доказывают вовлеченность ЕС в конфликт Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новые поставки дальнобойных видов оружия станут очередным доказательством вовлеченности стран Евросоюза в конфликт на Украине.

“Новые поставки тяжелых и дальнобойных вооружений, кассетных боеприпасов, снарядов с обедненным ураном станут весомым фактором доказательств вовлеченности ЕС и его стран-членов в конфликт”, — заявила Захарова на брифинге.

Дипломат подчеркнула, что поставки оружия Киеву странами ЕС противоречат собственным основополагающим постулатам Европейского союза – “неиспользование вооружения против мирных граждан”.

Захарова напомнила, что все диверсии и террористические акты в отношении России киевский режим осуществляет при помощи этих самых поставок западного оружия. При этом, отметила дипломат, у Москвы есть множество доказательств применения именно западного вооружения для атак по территории РФ.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров давно отмечал, что киевский режим осуществляет террор мирного населения при помощи вооружения от союзников, а все заявления о недопустимости применения западного оружия для ударов по территории России – “очередная ложь”.

В свою очередь зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подчеркивал, что киевский режим продолжит терроризировать мирных граждан, поскольку для украинских нацистов нет никаких моральных преград.