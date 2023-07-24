Фото: социальные сети

Не секрет, что идеальный пресс 30-летнего Давида Манукяна — результат не многочасовых тренировок в зале, а работы пластического хирурга Тимура Хайдарова. В недавнем интервью KP.RU врач рассказал, что в скором будущем Дава снова ляжет под нож хирурга.

«У нас с ним запланирован небольшой второй этап, — поделился с KP.RU Тимур Хайдаров. — У нас в клинике появилось современное оборудование, которое очень хорошо подтягивает кожу, и мы хотим немножко поработать с его боками».

Напомним, что Дава сделал липосакцию подбородка, спины и живота еще в 2021 году. Тогда над блогером, которому было всего 27 лет, стали подсмеиваться, мол, зачем молодому парню пластика? Оказалось, все не так просто.

Фото: социальные сети

«У Давида, действительно, были проблемы — а именно фиброз — рубцовые изменения брюшной полости. Причина — некачественные услуги косметолога. Ему кто-то посоветовал сходить на какой-то аппарат, поделать какие-то уколы. И все это привело к тому, что у него зафиброзировался (разросся) жир. Потому и пришлось прибегнуть к услугам пластического хирурга. А вообще у Давида своя хорошая атлетическая фигура», — рассказал KP.RU Тимур Хайдаров.