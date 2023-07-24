Маркетолог Дяченко заявил об ошибках Маска при ребрендинге Twitter Фото: скриншот

Бренд-стратег Александр Дяченко в беседе с Lenta.ru заявил, что решение Илона Маска провести масштабный ребрендинг Twitter со сменой логотипа голубой птицы на черно-белый X, а также отказом от старого дизайна может вести как положительным, так и отрицательным результатам.

По его словам, при позитивном развитии ситуации соцсеть может дать сигнал инвесторам и пользователям, когда вместе со старым логотипом в прошлое уйдут и негативные ассоциации с Twitter.

Согласно негативному сценарию, соцсеть может постичь та же судьба, что и другие проекты Илона Маска, стоимость которых резко упала после волны популярности.

При этом Дяченко отметил, что изменения появились без какого-либо контекста, уточнив, что подобный шаг является большой ошибкой с точки зрения маркетинга.

«Вместе с ребрендингом не была дана история, не была создана платформа бренда, что является большой ошибкой», - заявил он.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков в беседе с телеканалом «360» предположил, что смена логотипа Twitter может привести к протестам пользователей, поскольку многие из них довольно консервативны.

Тем временем, как писал RT, Илон Маск уже пообещал, что новый логотип с буквой X будут дорабатывать специалисты.