В США из-за отказа реактора произошел крупный пожар на ТЭС Фото: Олег УКЛАДОВ

В американском Питтсбурге на теплоэлектростанции произошел крупный пожар, сообщили спасательные службы города.

Как уточняется в Twitter экстренных служб, ТЭС, где произошел инцидент, принадлежит компании Duquesne Light. Причиной пожара стал отказ одного из реакторов.

В результате ЧП никто не пострадал, однако местные жители пожаловались на проблемы с электричеством.

Напомним, в начале июля в Великом Новгороде произошел пожар на Лужской ТЭЦ. Там загорелся производственный объект около Лужского шоссе. Площадь пожара составляла около 2,3 тысячи квадратных метров, никто не пострадал.