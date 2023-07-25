СК России предъявил окончательное обвинение Треповой* в теракте против Татарского Фото: Александр РОГОЗА

Следственный комитет России предъявил окончательное обвинение Дарье Треповой* в совершении террористического акта, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский.

«Ей было предъявлено окончательное обвинение в совершении террористического акта, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов», – сообщил РИА Новости председатель СК России Александр Бастрыкин.

Как отметил глава ведомства, у следователей есть достаточно доказательств того, что теракт против Татарского организовали лица, находившиеся на Украине, которые завербовали Трепову* через социальные сети. По словам Бастрыкина, в ходе следствия были проведены 200 экспертиз и допрошены около 400 человек, потерпевшими признаны 85 человек.

Напомним, Басманный суд Москвы продлил срок ареста Треповой* до 2 сентября 2023 года.

Как писал сайт KP.RU, 2 апреля 2023 года в одном из кафе Санкт-Петербурга прогремел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Взрывчатка была спрятана в подарочную статуэтку, которую передала военкору 26-летняя Дарья Трепова*. Позже ее задержали сотрудники правоохранительных органов.

* Внесена в реестр террористов и экстремистов