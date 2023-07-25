Призывной возраст в России хотят расширить до 30 лет с 1 января 2024 года Фото: Александр ГЛУЗ

Призывной возраст срочной службы в России составит от 18 до 30 лет с января 2024 года, следует из поправок ко второму чтению законопроекта о повышении призывного возраста в Государственной думе.

Как сказано в документе, опубликованном на сайте нижей палаты парламента, призыву на срочную службу с 1 января следующего года подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, при этом поправки не предполагают поэтапного повышения верней границы призывного возраста.

Напомним, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ранее заявил, что призывной возраст срочной службы в России составит от 18 до 30 лет. По его словам, нижний предел призывного возраста решено оставить на уровне 18 лет, потому что "очень много ребят хотят пойти и служить именно в 18 лет". Новые нормы о призывном возрасте не затронут осеннего призыва в этом году, а начнут действовать с весеннего призыва следующего года, добавил он.