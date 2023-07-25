Силы РФ пресекли деятельность украинской ДРГ в Херсонской области Фото: REUTERS

Российские военные предотвратили попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Украины около острова Антоновский, уничтожив также склад украинских войск на правом берегу Днепра. Об этом во вторник, 25 июля, сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.

«В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении предотвращена попытка проникновения ДРГ в районе острова Антоновский», - приводит ТАСС заявление представителя экстренных служб.

Собеседник агентства отметил, что украинская лодка была уничтожена расчетом FPV-дрона, а склад боеприпасов недалеко от поселка Антоновка и хранившиеся там пять лодок – при помощи авиации. Как он уточнил, российские военные уничтожили 120-миллиметровый миномет, а также расчет и боекомплект к нему.

Напомним, ранее российские войска раскрыли украинские ДРГ, наводившие ракеты на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС).