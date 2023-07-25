Регионы РФ смогут создавать унитарные предприятия в период мобилизации Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Госдуме РФ допустили, что российские регионы смогут создавать унитарные предприятия, которые будут помогать силовикам в период мобилизации, а также военного положения. Это следует из поправок ко второму чтению законопроекта о повышении призывного возраста, документ поддержан профильным комитетом Госдумы по обороне.

Сообщается, что соответствующие решение принято президентом России. Согласно предположенным правилам, унитарные предприятия будут формироваться для усиления охраны общественного порядка, а также обеспечения общественной безопасности.

«Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу», - сказано в документе, который доступен на сайте думской электронной базы.

В поправке также отмечается, что призывной возраст с 1 января 2024 года будет от 18 до 30 лет. Как отмечается, переходного периода для повышения верхней границы не будет из-за «военно-политической обстановки».