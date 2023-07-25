«Не просто переименование»: Маск заявил о новой концепции Twitter

Илон Маск заявил, что твиты теперь станут «иксами» Фото: REUTERS

Илон Маск заявил, что публикации в Twitter станут называться не «твитами», а «иксами» после переименования социальной сети в X, подчеркнув, что в новой концепции социальной сеть старые название и логотип уже не имеют смысла.

По его словам, он купил Twitter для обеспечения свободы слова, а также ускорения создания «приложения для всего» под названием X. «Это не просто переименование компании», - отметил он.

Маск отметил, что если ранее соцсеть была предназначена для коротких твитов, то сейчас в ней можно будет публиковать «почти все, что угодно», в том числе и несколько часов видео. Он также пообещал, что в скором времени функционал еще больше расширится, добавив возможность управлять финансами и новые способы общения.

«Название Twitter имело смысл, когда просто происходил обмен короткими сообщениями, подобно щебету птиц, но сейчас вы можете публиковать почти все, что угодно, в том числе многочасовые видео», - подчеркнул он.

Напомним, ранее бренд-стратег Александр Дяченко раскритиковал решение провести масштабный ребрендинг соцсети со сменой логотипа голубой птицы на черно-белый X, отметив, что изменения появились без какого-либо контекста.