Девушка могла быть случайной жертвой. Фото: стоп-кадр видео

СМЕРТЬ ДАРЬИ ДУГИНОЙ

У экспертов несколько версий взрыва машины на Можайском шоссе в поселке Большие Вязёмы. В сгоревшей «Тойоте Ленд Крузер» обнаружили тело 29-летней журналистки Дарьи Дугиной (Платоновой), дочери политолога и общественного деятеля Александра Дугина. Трагедия произошла около 21:30 в субботу, 20 августа.

Предварительная версия Следственного комитета - в машине было установлено взрывное устройство.

Автомобиль принадлежал отцу Дарьи - Александру Дугину Фото: СОЦСЕТИ

Многие считают, что целью взрыва был сам Александр Дугин. Автомобиль принадлежал ему. В субботу отец и дочь Дугины посещали фестиваль «Традиция» в деревне Захарово (имение бабушки Александра Пушкина, где поэт гостил в детстве). Насколько известно, политолог отправился в Москву на другой машине, оставив дочери свой внедорожник.

КАК УСТАНОВИЛИ ВЗРЫВЧАТКУ В МАШИНУ ДОЧЕГИ ДУГИНА

В соцсетях комментаторы обращают внимание на странность: взрывное устройство сработало не на парковке в Захарово, когда Дугина включила зажигание, а лишь через пару километров, когда ее авто подвернуло на Можайское шоссе.

- На самом деле это стереотип из кино, что взрыв происходит ровно в тот момент, когда человек вставляет в зажигание ключ и проворачивает его, - прокомментировал kp.ru президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер. - Есть разные типы устройств, которые срабатывают не только при запуске двигателя, но и при движении, и при остановке машины. Делать какие-то выводы сейчас слишком рано.

Криминалисты на месте взрыва автомобиля с Дарьей Дугиной. Фото: стоп-кадр видео СКР

Как сообщают в СК, сейчас на месте работают криминалисты.

- Они собирают улики - в том числе детали взрывного устройства. По ним уже можно будет сказать, какой это был тип устройства, какая конструкция, состав взрывчатки и многое другое. Каждый нюанс дает не одну, не две версии. И каждую надо проверить. Важно понять - это устройство делал профессионал или любитель? В том числе сейчас нельзя точно сказать, кто был целью. Девушка могла быть случайной жертвой, а могли охотиться целенаправленно на нее. В том числе следить за ней и в нужный момент подать сигнал на взрывное устройство.

- До взрыва машина несколько часов стояла на парковке в Захарово. Если предположить, что кто-то прикрепил бомбу к машине именно там, сколько времени ему для этого понадобилось бы?

- При определенных обстоятельствах достаточно 1-2 секунд.

СК ВОЗБУДИЛ ДЕЛО ОБ УБИЙСТВЕ ДАРЬИ ДУГИНОЙ

- Возбуждено уголовное дело по факту убийства девушки, совершенного общеопасным способом, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий. - В настоящее время криминалистами и следователями ГСУ СК России по Московской области с участием коллег из ГУК СК России и специалистов взрывотехников продолжается проведение осмотра места происшествия. По результатам осмотра будет назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, взрывотехническая, молекулярно-генетическая. Прорабатываются все возможные версии совершенного преступления.