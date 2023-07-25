Трамп назвал Байдена самым коррумпированным президентом США за всю историю Фото: REUTERS

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал нынешнего лидера Америки Джо Байдена «самым коррумпированным» президентом за всю историю. Это мнение он опубликовал в своей социальной сети Truth Social.

— Джо Байден — самый коррумпированный президент в истории Соединенных Штатов, неопровержимые доказательства тому каждый день предъявляются в Палате представителей, — написал Трамп.

Он также призвал законодателей к началу действий против Байдена и радикально левых демократов, которые по его мнению, совершают преступные действия прости США. Трамп подчеркнул, что Сенату уже давно пора начать действовать в этом направлении.

Ранее Дональд Трамп упрекнул Джо Байдена в раскрытии государственного секрета Америки. По его словам, заявления президента о нехватке боеприпасов у Пентагона ужасны. Также Трамп добавил, что во время его правления все склады были забиты до краев.