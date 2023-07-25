Бастрыкин: Трепова* убеждала, что не знала о взрывчатке в статуэтке для Татарского Фото: REUTERS

Дарья Трепова*, которая проходит по уголовному делу о теракте в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарской, старалась убедить следствие, что не знала о взрывчатке. Об этом рассказала председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.

«Удивительно и то, как прослеживается циничность и жестокость в поступках приспешников киевского режима: Трепова* пыталась убедить следствие, что якобы не знала о бомбе и думала, что в статуэтке находится устройство для слежения», — заявил глава СК РФ в интервью РИА Новости.

По его словам, следственным путем смогли установить, что Трепова* знала о взрывчатке в статуэтке, которую она передала Татарскому. Бастрыкин также сообщил, что на данный момент следствие продолжает устанавливать других соучастников преступления, помимо украинца Юрия Денисова и проживающего на Украине Романа Попкова.

Как писал сайт KP.RU, Бастрыкин также сообщил, что СК РФ предъявил окончательное обвинение Треповой* в совершении террористического акта.

*Внесена в реестр террористов и экстремистов

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