Минобороны: российская делегация во главе с Шойгу посетит КНДР 25-27 июля Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Российская делегация Министерства обороны во главе с Сергеем Шойгу посетит Северную Корею 25-27 июля, чтобы поучаствовать в праздновании 70-летия победы корейского народа в войне 1950-1953 годов. Об этом рассказали в российском оборонном ведомстве.

— 25-27 июля по приглашению министерства обороны КНДР российская делегация во главе с министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу посетит Корейскую Народно-Демократическую Республику, — сообщили в пресс-службе Минобороны.

В Министерстве обороны также отметили, что этот визит будет укреплять сотрудничество Российской Федерации и КНДР. Также это станет важным этапом развития в сфере военных связей.

Ранее Ким Чен Ын пожелал россиянам процветания и выразил поддержку от корейского народа в День России. Корейский лидер отметил, что справедливость всегда будет одерживать верх, а российский народ будет и дальше прославлять историю своей победы.