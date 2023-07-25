Пушилин: войска РФ отразили не менее пяти атак ВСУ на Угледарском направлении Фото: Иван ВИСЛОВ

Вооруженные силы Украины ежесуточно пытаются проводить не менее пяти атак на Угледарском направлении, но российские войска успешно отражают их. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

— Ситуация остается сложной, но контролируемой на всей линии боевого соприкосновения, — подчеркнул Пушилин.

Помимо этого он рассказал, что российским военнослужащим удалось уничтожить около 30 процентов военной техники, поставленной Киеву западными странами.

Ранее стало известно, что российские войска отразили атаки Вооруженных сил Украины на Донецком и Краснолиманском направлениях. ВС РФ смогли нанести огневое поражение нескольким подразделениям защитников киевского режима.

Всего же на двух направлениях ВСУ потеряли за сутки не менее 355 бойцов и большое количество военной техники. Также был уничтожен склад с боеприпасами ВСУ под Авдеевкой.