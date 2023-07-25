Пушилин заявил, что ВС России улучшили позиции на двух направлениях в Донбассе

Российские войска улучшили позиции на двух направлениях в Донбассе Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России улучшили свои позиции на двух направлениях в Донбассе, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«На нескольких направлениях в результате отраженных атак противника наши подразделения улучшают свои позиции. Это можно сказать об Авдеевском направлении, о Краснолиманском направлении», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Как отметил врио главы ДНР, на Краснолиманском направлении сейчас наблюдаются наиболее существенные изменения, поскольку российским войсками удается «практически на постоянной основе» отражать атаки Вооруженных сил Украины и закрепляться на новых позициях. Даже каждые 200-300 метров занятой территории – весьма хороший результат, подчеркнул Пушилин.

Напомним, врио главы ДНР заявлял, что ВС России перешли в контратаку на Краснолиманском направлении. По его словам, в Авдеевке и Ласточкино у российских войск есть определенные успехи, и идет изменение позиций.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Польша хочет превратить Украину в точку противостояния НАТО и России (подробнее)