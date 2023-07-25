МИД России: Африка не любит Запад за грабительскую политику Фото: Михаил ФРОЛОВ

Коллективный Запад долгое время пытается прогнуть под себя страны Африки, однако его авторитет на африканском континенте тает, и причиной тому грабительская политика США и Евросоюза. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров на российско-африканской конференции дискуссионного клуба «Валдай».

«Запад катастрофически теряет позиции не только с точки зрения каких-то материальных вложений. Прежде всего, он теряет моральный авторитет. И это очень чувствуется на Африканском континенте», - подчеркнул Озеров.

Отдельно посол указал на то, что причиной потери авторитета среди стран Африки является грабительская политика США, стран Евросоюза и их союзников, которые пытаются выжать всё возможное из Африки, не давая практически ничего взамен. Озеров добавил, что Запад справляется с потерей доверия самостоятельно - Москва не пытается бороться с ним в Африке.

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