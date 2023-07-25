Матвиенко: Украина, НАТО и США использовали зерновой коридор в диверсионных целях Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

Соединенные Штаты, НАТО и Украина использовали зерновой коридор в Черном море для террористических и диверсионных целей, вместо гуманитарной помощи нуждающимся странам, в которой они на самом деле не были заинтересованы. Такое заявление сделала спикера Совфеда Валентина Матвиенко на пресс-конференции.

— Ни Украину, ни Вашингтон, ни НАТО не интересовала тема оказания помощи странам, нуждающимся в поддержке продовольствием, у них были другие цели. Цели были диверсионные, милитаристские, использовать зерновой коридор для диверсий, для террористических актов, — заявила Матвиенко.

Ранее в Министерстве иностранных дел Российской Федерации также отметили, что зерновой коридор использовался Украиной для проведения атак на гражданские и военные объекты России. В ведомстве подчеркнули, что именно подобные действия и поставили под удар «дух и букву» зерновой сделки.

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